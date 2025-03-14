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        Haberler Gündem Güvenlik SON DAKİKA HABERİ: İran istihbaratına çalışan 5 kişi yakalandı!

        İran istihbaratına çalışan 5 kişi yakalandı!

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda İran istihbarat servisine casusluk yaptığı belirlenen 5 şüpheli İstanbul merkezli 3 ilde yapılan operasyonla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 14:07 Güncelleme: 14.03.2025 - 15:02
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        İran istihbaratına çalışan 5 kişi yakalandı!
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        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda bazı şüphelilerin İran istihbarat servisine casusluk yaptığı belirlendi.

        Tespitlere göre şüpheliler Türkiye'deki askeri üs ve önem arz eden bölgeler ile yurt dışında bulunan kritik öneme sahip noktalarla ilgili bilgi toplayıp, İran istihbarat servisine aktarıyordu.

        Çalışmaların ardından harekete geçen ekipler, İstanbul merkezli Antalya ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenledi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

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