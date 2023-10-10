Son dakika haberi İsrail limanlarına gidecek gemiler için 3'üncü seviye uyarı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'de yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, İsrail limanlarına uğrayacak ve bu limanların açıklarında seyir yapacak Türk Bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3'e çıkarılmıştır. Süreç bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir" denildi

Habertürk Giriş: 10.10.2023 - 10:08 Güncelleme: 10.10.2023 - 10:09 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL