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        Haberler Gündem Güzergah İstanbul Boğazı 14 saat gemi trafiğine kapandı! İstanbul boğazı neden kapandı? - Son dakika gündem haberleri

        İstanbul Boğazı 14 saat gemi trafiğine kapandı

        Dünyanın en büyük üçüncü yarı batık vinç gemisi 'Saipem 7000'in geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı, sabah saat 06.00'dan itibaren 14 saat süreyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 07:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İstanbul Boğazı 14 saat gemi trafiğine kapandı

        Dünyanın en büyük üçüncü yarı batık vinç gemisi olan devasa boyutlardaki "Saipem 7000", sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

        GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

        Yaklaşık 14 saat sürmesi beklenen kritik geçiş nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, sabah saat 06.00'dan itibaren çift yönlü olarak askıya alındı.

        KILAVUZ KAPTAN EŞLİK EDİYOR

        Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştireceği geçişte, dev gemiye çok sayıda kurtarma römorkörü ve kılavuz kaptan eşlik ediyor. Dev geminin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçişi Kuzguncuk sahilinden görüntülendi.

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