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Son dakika haberi: İstanbul'da beklenen fırtına başladı! Karakış geri döndü

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları! İstanbul'da beklenen rüzgar ve sağanak yağış başladı. Gece saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar İstabullulara zor anlar yaşattı. Bazı bölgelerde ağaçlar devrildi. İstanbul'daki rüzgar ve sağanak yağış ne zamana kadar sürecek? İşte Meteoroloji'den gelen son hava durumu tahminleri

25.09.2018 - 07:29 | Güncelleme:

İstanbul’da şiddetli rüzgar etkili olamaya başladı. Şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Akşam saatlerinde başlayan rüzgar sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Yer yer yağmurunda etkili olduğu şiddetli rüzgar fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

İDO da olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07:45 ve 10:45'de yapılması planlanan Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

İstanbul Boğazı’nda dalgalar kıyıya çarparak yüksekliğe çıkıyor. Rüzgar genel olarak kıyı kesimlerinde daha fazla etkili olurken, yer yer yüksek kesimlerde de etkisini gösteriyor. İstanbul Boğazı kıyılarında dalgaların sahile çarpmasıyla su seviyesi artarken, Üsküdar Kız Kulesi ve Kuzguncuk sahilde ise ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

OTOMOBİLİN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Bayrampaşa'da Yıldırım Mahallesi Ali Fuat Baş Kesen Sokak'ta park halindeki bir otomobilin üzerine şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaç devrildi. Araç sahibinin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Aracın içerisinde kimsenin olmaması olası bir can kaybını önlerken, araçta maddi hasar meydana geldi.

AĞAÇ YOLA DEVRİLDİ

Vatan Caddesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle gece saat 02:00 sıralarında ağaç yola devrildi. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Devrilen ağaç iş makinesiyle kaldırıldı. Polis ekipleri, ağacın kaldırılma çalışmaları sırasında trafiği bir süre Aksaray yönüne kapattı. Ağacın kaldırılma işlemi tamamladıktan sonra trafik normale döndü.

 

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Karadeniz kıyıları, Amasya, Çorum, Kırıkkale, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde, akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (30-60 kg/m2) bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde hissedilir derecede (8 ila 15 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Orta Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinde Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde, akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (30-60 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Orta Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 36 dakika önce
    İstanbul neden bukadar kalabalık
  • Misafir 44 dakika önce
    istanbulda çekilmez artık günahlar sehri
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