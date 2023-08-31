Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika haberi İstanbul'da scooterlar için yeni hızı sınırı - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul'da scooterlar için yeni hızı sınırı

        İstanbul'un Kadıköy, Beşiktaş, Fatih, Şişli ve Beyoğlu ilçelerinde scooterların hız sınırı değişti. Yapılan açıklamaya göre, yaya yoğunluğu fazla olan bölgelerde scooterların hız sınırı 20 km/s'den 12.5 km/s'ye düşürüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 11:48 Güncelleme: 31.08.2023 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Scooterlar için yeni hızı sınırı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul'da 5 ilçede scooterlar için yeni kurallar belirlendi.

        Buna göre, kentin Kadıköy, Beşiktaş, Fatih, Şişli ve Beyoğlu ilçelerinde scooterlar için belirlenen hız sınırı değişti.

        Yapılan açıklamaya göre, söz konusu ilçelerde yaya yoğunluğu fazla olan bölgelerde scooterların hız sınırı 20 km/s'den 12.5 km/s'ye düşürüldü.

        SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

        App Store

        Google Play

        https://twitter.com/Haberturk hesabımızı takip edebilirsiniz.
        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da 5 ilçe için flaş scooter kararı!
        İstanbul'da 5 ilçe için flaş scooter kararı!
        Cinsel istismar iddiasında üvey babalarına baltayla saldırdılar!
        Cinsel istismar iddiasında üvey babalarına baltayla saldırdılar!
        Fırtına can aldı!
        Fırtına can aldı!
        İş insanına işkenceyle senet imzalattılar!
        İş insanına işkenceyle senet imzalattılar!
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Esnafa yeniden yaşam desteği
        Esnafa yeniden yaşam desteği
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten büyüme değerlendirmesi
        İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İkinci çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        Dünyanın en eski film festivali başladı
        Gabon'da asker yönetime el koydu, cumhurbaşkanı yardım istedi
        Gabon'da asker yönetime el koydu, cumhurbaşkanı yardım istedi
        Ailesine kurşun yağdırmıştı! Mangal katliamında ölü sayısı 3 oldu!
        Ailesine kurşun yağdırmıştı! Mangal katliamında ölü sayısı 3 oldu!
        ABD'li Senatör kameralar karşısında yine dondu
        ABD'li Senatör kameralar karşısında yine dondu
        Kazada can kaybı 5 oldu! Meryem 2 gün dayanabildi!
        Kazada can kaybı 5 oldu! Meryem 2 gün dayanabildi!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?
        Artan tehlike: Su krizi için hangi önlemler alınıyor?
        İkinci el araç ve gayrimenkul ticaretinde yönetmelik değişikliği
        İkinci el araç ve gayrimenkul ticaretinde yönetmelik değişikliği
        Maaş zammında karar günü
        Maaş zammında karar günü