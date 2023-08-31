İstanbul'da scooterlar için yeni hızı sınırı İstanbul'un Kadıköy, Beşiktaş, Fatih, Şişli ve Beyoğlu ilçelerinde scooterların hız sınırı değişti. Yapılan açıklamaya göre, yaya yoğunluğu fazla olan bölgelerde scooterların hız sınırı 20 km/s'den 12.5 km/s'ye düşürüldü

İstanbul'da 5 ilçede scooterlar için yeni kurallar belirlendi.

Buna göre, kentin Kadıköy, Beşiktaş, Fatih, Şişli ve Beyoğlu ilçelerinde scooterlar için belirlenen hız sınırı değişti.

Yapılan açıklamaya göre, söz konusu ilçelerde yaya yoğunluğu fazla olan bölgelerde scooterların hız sınırı 20 km/s'den 12.5 km/s'ye düşürüldü.

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