İstanbulspor'dan kritik galibiyet
İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti
İstanbulspor sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetti. İstanbulspor'un gollerini 26'da Florian Loshaj ve 78'de Mendy kaydetti.
Hatayspor'un tek golünü ise 48'de t Dadashov penaltıdan attı.
Mücadele 2-1'lık İstanbulspor'un galibiyeti ile sonuçlandı ve ligde ikinci galibiyetini alarak puanını 8'e çıkardı.
Üç maçlık yenilgi serisine 12. haftada namağlup Galatasaray'ı 2-1 yenerek son veren Hatayspor bu mağlubiyetle 17 puanda kaldı.