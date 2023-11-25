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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor İstanbulspor'dan kritik galibiyet - İstanbulspor Haberleri

        İstanbulspor'dan kritik galibiyet

        İstanbulspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2023 - 15:34 Güncelleme: 25.11.2023 - 15:34
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        İstanbulspor'dan kritik galibiyet
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        İstanbulspor sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti.

        Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetti. İstanbulspor'un gollerini 26'da Florian Loshaj ve 78'de Mendy kaydetti.

        Hatayspor'un tek golünü ise 48'de t Dadashov penaltıdan attı.

        Mücadele 2-1'lık İstanbulspor'un galibiyeti ile sonuçlandı ve ligde ikinci galibiyetini alarak puanını 8'e çıkardı.

        Üç maçlık yenilgi serisine 12. haftada namağlup Galatasaray'ı 2-1 yenerek son veren Hatayspor bu mağlubiyetle 17 puanda kaldı.

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