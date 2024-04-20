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        İstanbulspor küme düştü

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, İstanbulspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla İstanbulspor ligden düşen ilk takım oldu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.04.2024 - 16:02 Güncelleme: 20.04.2024 - 16:04
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        İstanbulspor küme düştü
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        Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında İstanbulspor, sahasında Fatih Karagümrük’e 2-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından sarı-siyahlılar 16 puanda kalarak ligde kalma umutlarını kaybetti.

        Düşme hattında yer alan Fatih Karagümrük ise puanını 33’e yükselterek ligde kalma şansını son 5 maça bıraktı. İstanbulspor, bitime 5 hafta kala Süper Lig’den bu sezon küme düşen ilk düşen takım oldu.

        Bu sezon çıktığı 33 maçta yalnızca 4 galibiyeti bulunan sarı-siyahlılar, 7 beraberlik ve 22 de mağlubiyet aldı. Ayrıca Trabzonspor ile evinde oynadığı maçta sahadan çekilen İstanbulspor’un 3 puanı da silinmişti.

        Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

        Hakemler: Burak Şeker, Emir Eray Eyisoy, Mert Bulut

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        İstanbulspor: Alp Arda, Sambissa (Dk. 69 Duhaney), Mehmet Yeşil, Simon Deli, Coly, Ali Yaşar (Dk. 69 Okan Erdoğan), Mamadou (Dk. 90+1 Özcan Şahan), Vorobjovas, Loshaj, Jackson (Dk. 77 Vefa Temel), Emir Kaan Gültekin

        VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare, Biraschi, Koray Günter (Dk. 60 Salih Dursun), Levent Mercan, Rohden, Bertolacci (Dk. 70 Paoletti), Emre Mor (Dk. 74 Lasagna), Kourbelis (Dk. 70 Feghouli), Can Keleş (Dk. 60 Güven Yalçın), Markao

        Goller: Dk. 85 Coly (İstanbulspor), Dk. 86 Güven Yalçın, 90+7 Feghouli (Penaltıdan) (VavaCars Fatih Karagümrük)

        Sarı kartlar: Dk. 22 Koray Günter, Dk. 64 Emre Mor, 90+7 Biraschi (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 47 Vorobjovas, Dk. 90+6 Coly, 90+8 Loshaj (İstanbulspor)

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