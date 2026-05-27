Ankara'da, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Oran semtindeki Abdülkerim Kuzu Camii'nde bayram namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı. Bayramlaşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Dervişoğlu, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

"İYİLİKLER YAŞANMIYOR"

AA'daki habere göre Dervişoğlu, her bayramın bir önceki bayramı arattığını belirterek, "Bu mübarek günlerde bile insanların geleceğe dair umutlar yeşertebilmesini mümkün kılabilecek güzellikler, iyilikler yaşanmıyor" dedi. Sofralara bereket, hanelere mutluluk niyaz edildiğini anımsatan Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BAYRAMDA DEMOKRASİ VE ADALET DİLİYORUM"

"Öyle bir noktaya geldik ki artık hukuk, adalet, demokrasi temenni ediyoruz. Bu nereden nereye geldiğimizin de bir delilidir. Bu yönüyle bakıldığında da hukuksuzluğun, adaletsizliğin, demokrasi yoksulluğunun getirdiği sorunlar da her geçen gün artan bir biçimde kendini hissettirmeye devam etmektedir.

Ben insanlara bu bayramda huzur, bereket, mutluluk, demokrasi, adalet, hukukun yanında aynı zamanda bir de güzel ahlak temenni ediyorum. İftiradan uzak yaşamalarını temenni ediyorum. Allah yukarıda diyeceğim ama siz de biliyorsunuz ki Allah her yerdedir. O sebeple bu uyarımı ciddiye alması icap edenlerin de bu bayram gününün yüzü suyu hürmetine insanlaşmasını diliyorum."