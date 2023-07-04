Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Son dakika: İYİ Parti'nin yeni Başkanlık Divanı belli oldu
ABONE OL

Son dakika haberi İYİ Parti'nin yeni Başkanlık Divanı belli oldu

İYİ Parti'nin yeni Başkanlık Divanı belli oldu. Buna göre; Oktay Vural Siyasi İşler Başkanı, Ayfer Yılmaz da Genel Sekreter oldu. Prof. Kürşad Zorlu Parti Sözcülüğü görevini sürdürecek.

Son dakika: İYİ Parti'nin yeni Başkanlık Divanı belli oldu
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
Habertürk Ankara

İYİ Parti'nin yeni Başkanlık Divanı belli oldu. Bun göre Oktay Vural Siyasi İşler Başkanı, Ayfer Yılmaz da Genel Sekreter oldu. Prof. Kürşad Zorlu Parti Sözcülüğü görevini sürdürecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3. Olağan Kurultayın ardından yeni Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi.

Akşener başkanlığında, İYİ Parti Genel Merkezinde bulunan ek binadaki toplantıda, 21 üyeden oluşan yeni Başkanlık Divanı belirlendi.

BAŞKANLIK DIVANI

Siyasi İşler Başkanı - Oktay VURAL

Genel Sekreter - Ayfer YILMAZ

Teşkilat Başkanı - M. Satuk Buğra KAVUNCU

Mali İşler Başkanı - M. Cem ÖZDEMİR

Kurumsal İlişkiler Başkanı - Şükrü KULEYİN

Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı - Ahmet Zeki ÜÇOK

Seçim İşleri Başkanı - Sedat AKSAKALLI

Uluslararası İlişkiler Başkanı - M. Naci CINISLI

Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı - Ayyüce TÜRKES

Göç ve Sığınmacı Politikaları Başkanı - M. Tolga AKALIN

Yerel Yönetimler Başkanı - Burak AKBURAK

Medya İlişkileri Başkanı ve Parti Sözcüsü - Kürşat ZORLU

Ekonomi Politikaları Başkanı - Bilge YILMAZ

Kalkınma Politikaları Başkanı - Ümit ÖZLALE

Araştırma ve Veri Yönetimi Başkanı - Birol AYDEMİR

Milli Güvenlik Politikaları Başkanı - Ali DEMİR

Eğitim Politikaları Başkanı - Sevinç ATABAY

Toplumsal Politikalar Başkanı - Ece GÜNER

Kadın Politikaları Başkanı - Ünzile YÜKSEL

Şehircilik Politikaları ve Afet Yönetimi Başkanı - Türker YÖRÜKÇUOGLU

Parti İçi Eğitim Başkanı - Ayşe SUCU

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Naziat Suresi Okunuşu ve Anlamı: Naziat Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu
GÜNDEM Naziat Suresi
Kaf Suresi Okunuşu ve Anlamı: Kaf Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu
GÜNDEM Kaf Suresi
Zonguldak'ta ilaç yazdırmaya giden kadının feci sonu! - Güncel son haberler
GÜNDEM İlaç yazdırmaya giden kadının feci sonu!
Üzerine televizyon düşen 2,5 yaşındaki çocuk 50 günlük yaşam savaşını kaybetti
GÜNDEM Minik Ali, 50 günlük yaşam savaşını kaybetti
Saffat Suresi Okunuşu ve Anlamı: Saffat Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu
GÜNDEM Saffat Suresi
Fatır Suresi Okunuşu ve Anlamı: Fatır Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu
GÜNDEM Fatır Suresi
Ayşegül Çolak cinayetinde son dakika gelişmesi: Zaman aşımı... - Haberler
GÜNDEM Ayşegül Çolak cinayetinde bakanlığa 'zaman aşımı' ...
Mearic Suresi Okunuşu ve Anlamı: Mearic Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu
GÜNDEM Mearic Suresi
Anıl Ulukuş, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı oldu
GÜNDEM Kılıçdaroğlu'na yeni danışman
Konya'da 2 ayrı kaza: 2 ölü, 9 yaralı
GÜNDEM Konya'da 2 ayrı kaza: 2 ölü, 9 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.