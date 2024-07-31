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        Haberler Spor Futbol Jürgen Klopp'tan emeklilik kararı! - Futbol Haberleri

        Jürgen Klopp'tan emeklilik kararı!

        Jürgen Klopp, teknik direktörlük kariyerini noktaladığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 20:53 Güncelleme: 31.07.2024 - 20:53
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        Jürgen Klopp'tan emeklilik kararı!
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        Jürgen Klopp, teknik direktörlük kariyerini noktaladığını açıkladı.

        Jürgen Klopp yaptığı açıklamada, "Bügün itibariyle teknik direktörlük kariyerim benim için sona erdi. Bu kararı bir anlık hevesle vermedim, bu genel bir karar oldu. Dünyanın en iyi kulüplerine teknik direktörlük yaptım. Bunu belki birkaç ay sonra tekrar konuşabiliriz." ifadelerini kullandı.

        Mainz, Dortmund ve Liverpool gibi takımları çalıştıran Alman teknik adam, son olarak Premier Lig devinde görev yapmıştı.

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