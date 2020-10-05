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Kabine toplandı! Gündemde kritik konular var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, saat 15.50'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda koronavirüs tedbirleri, yüzyüze eğitim meselesi, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırıları ve Yunanistan ile yürütülen müzakerelerin ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası açıklama yapması bekleniyor...

Son dakika haberi! Kabine toplandı! Gündemde kritik konular var - Haberler
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'na başkanlık ediyor. Toplantı saat 15.50'de başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda koronavirüs tedbirleri, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Yunanistan ile yürütülen görüşmelerin ele alınması bekleniyor.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Türkiye genelinde dalgalı bir seyir izleyen koronavirüs vakalarına karşı yeni önlemler alınmaya devam ediliyor. Son olarak toplu taşıma ve konaklama merkezlerinde HES kodu zorunluluğu getirilirken, gelinen son durumun ele alınması bekleniyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor.

YÜZ YÜZE EĞİTİM GÖRÜŞÜLECEK

Bilim Kurulu'nca yüz yüze eğitime başlanılması önerilen 2, 8 ve 12. sınıfların durumları masaya yatırılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk toplantıda bir sunum yapacak.

ERMENİSTAN'IN SALDIRILARI

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Türkiye'nin destek verdiği Azerbaycan'daki son durum, bölgedeki gelişmeler ve uluslararası hukuktan doğan hakların da Kabine Toplantısında görüşülmesi bekleniyor. Dün Ermenistan'ın sivil hedefleri vurmasına da üst düzeyde tepki gösterilmesi bekleniyor.

YUNANİSTAN İLE MÜZAKERELER

Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler sonrası Yunanistan ile başlayan müzakereler devam ediyor. Son olarak dün NATO Karargahı'nda yapılması planlanan görüşmeler teknik sebeplerden dolayı ertelenmişti. Müzakerelerde gelinen son durum ve Yunanistan'ın Navtex ilanından sonra Oruç Reis gemisinin Antalya Limanı'ndan ayrılması da toplantıda görüşülecek konular arasında. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da kabineyi bilgilendireceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.

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