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Haberler Gündem Güncel SON DAKİKA DEPREMLER: Kayseri'de peş peşe 3 deprem
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Kayseri'de 4.7 ve 4.3 büyüklüklerinde deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; Kayseri'nin İncesu ilçesinde saat 14.47 ve 14.48'de 4.7 ve 4.4 ve saat 14.53'te de 4.3 büyüklüklerinde üç deprem meydana geldi.

SON DAKİKA DEPREMLER: Kayseri'de peş peşe 3 deprem
HABERTURK.COM

Kayseri'nin İncesu ve Hacılar ilçesinde art arda 3 deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre ilk deprem saat 14.47'de 4.7, 14.48'de 4.4 ve 14.53'de 4.3 büyüklüklerinde depremler meydana geldi.

VALİ ESMER'DEN İLK AÇIKLAMA

Kayseri Valisi Şenol Esmer, depreme ilişkin, "07.03.2023 tarih, saat 14:47 de merkez üssü İncesu ilçemiz olarak belirlenen 4.9 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre bir olumsuzluk görünmemekte olup, birimlerimiz saha kontrol çalışmalarına devam etmektedir" açıklaması yaptı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD BAşkanı Yunus Sezer de yaptığı açıklamada, "Kayseri ilimiz İncesu ilçesinde meydana gelen #deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz olası olumsuz bir duruma karşın hazır durumdadır. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım" diye konuştu.

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