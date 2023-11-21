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        Haberler Ekonomi Otomobil Kış lastiği zorunluluğunda tarih değişti - Otomobil Haberleri

        Kış lastiği zorunluluğunda tarih değişti

        İstanbul Valiliği, meteorolojik veriler çerçevesinde, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğunun bu yıl için 25 Kasım tarihine çekildiğini açıkladı. Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu her yıl 1 Aralık - 1 Nisan arasında uygulanıyordu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 16:53 Güncelleme: 21.11.2023 - 16:57
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        Kış lastiği zorunluluğunda tarih değişti
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        İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

        "Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu her yıl 1 Aralık - 1 Nisan arasında uygulanmaktadır.

        Meteorolojik veriler çerçevesinde, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu bu yıl için 25 Kasım tarihine çekilmiştir."

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