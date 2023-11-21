Kış lastiği zorunluluğunda tarih değişti
İstanbul Valiliği, meteorolojik veriler çerçevesinde, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğunun bu yıl için 25 Kasım tarihine çekildiğini açıkladı. Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu her yıl 1 Aralık - 1 Nisan arasında uygulanıyordu
Giriş: 21.11.2023 - 16:53 Güncelleme: 21.11.2023 - 16:57
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:
"Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu her yıl 1 Aralık - 1 Nisan arasında uygulanmaktadır.
Meteorolojik veriler çerçevesinde, ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu bu yıl için 25 Kasım tarihine çekilmiştir."