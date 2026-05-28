Kastamonu'nun Araç ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

AA'da yer alan habere göre B.S. (71) idaresindeki plakalı otomobil, Kastamonu-Karabük kara yolu Müslimler köyü yol ayrımında istinat duvarına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan M.S. (66) ve M.K. (63) olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan N.K. (62) ise sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.