Manisa FK nefes aldı
Trendyol 1.Lig'in 18. haftasında Manisa FK sahasında Kocaelispor'u 2-1 yenerek 3 maç sonra galip geldi. Kocaelispor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı
Manisa FK ile Kocaelispor, Trendyol 1.Lig'in 18. haftasında kozlarını paylaştı.
Manisa FK karşılaşmayı 2-1 kazanarak 3 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.
Galibiyet golleri 19. dakikada Demba Diallo ve 50. dakikada Oğuz Gürbulak'tan geldi. Kocaelispor'un tek golünü 23. dakikada Barış Alıcı kaydetti.
Ligde 3 maç sonra kazanan Manisa FK puanını 22'ye çıkardı. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Kocaelispor 33 puanda kaldı.