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        Manisa FK nefes aldı

        Trendyol 1.Lig'in 18. haftasında Manisa FK sahasında Kocaelispor'u 2-1 yenerek 3 maç sonra galip geldi. Kocaelispor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2024 - 16:05 Güncelleme: 14.01.2024 - 16:06
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        Manisa FK nefes aldı
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        Manisa FK ile Kocaelispor, Trendyol 1.Lig'in 18. haftasında kozlarını paylaştı.

        Manisa FK karşılaşmayı 2-1 kazanarak 3 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.

        Galibiyet golleri 19. dakikada Demba Diallo ve 50. dakikada Oğuz Gürbulak'tan geldi. Kocaelispor'un tek golünü 23. dakikada Barış Alıcı kaydetti.

        Ligde 3 maç sonra kazanan Manisa FK puanını 22'ye çıkardı. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Kocaelispor 33 puanda kaldı.

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