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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Memura yeni zam oranı ne olacak? Bakan Işıkhan teklifi açıkladı! - İş-Yaşam Haberleri

        Memura yeni zam oranı ne olacak? Bakan Işıkhan teklifi açıkladı!

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, merak edilen memura yeni zam oranı teklifini açıkladı. Bakan Işıkhan, yapılan teklif ile ilgili olarak, "2024 yılı ilk 6 ay yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10. 2025 yılı ilk 6 ay yüzde 6, ikinci 6 ay yüzde 5" bilgilerini paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2023 - 14:09
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, merak edilen memura yeni zam oranı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

        Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

        - "Bugün sizlerle paylaşmak istediğim ikinci teklifimiz ile memur ve memur emeklilerimizin yaşam standartlarını daha iyi bir yere taşımayı hedefliyoruz."

        - "Tekliflerimizi, memurlarımızın refah ve mutluluğunun ülkemizin gelişimi için kritik bir rol oynadığını bilerek hareket ederek oluşturuyoruz."

        - "Devlet yönetimi ciddi bir iştir ve hassasiyet gerektirir. Biz 21 yıldır sürekli sosyal adaleti sağlamaya ve eşitliği gözetmeye önem veriyoruz."

        - "Sizlerden gelen tekliflerden anlaşıldığı gibi sadece mali haklar değil sosyal haklara yönelik de istekler bulunmaktadır."

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        - "Bugün müzakerelerle geldiğimiz nokta memurlarımız için kazanım sayılacak çok sayıda madde olduğunu göstermektedir."

        2024'TE YÜZDE 15+10, 2025'TE YÜZDE 6+5

        - "1. Dereceye ulaşan tüm kamu görevlilerine 3600 ek gösterge getirilmesi konusunda çalışma yapacağız."

        - "2. Belirli şartlarda disiplin affı çalışması yapacağız"

        - "3. Görevde yükselme sınavlarının belli sürelerde ve düzenli aralıklarda yapılması"

        - "4. Mobbing izleme kurumunda sendika temsilcilerin yer alması, yıllık izinler dışında hac izni verilmesi, TOKİ konutlarında memurlara öncelik verilmesi konusunda istişare edeceğiz."

        - "2024 yılı ilk 6 ay yüzde 15 ikinci 6 ay için yüzde 10, 2025 yılı ilk 6 ay yüzde 6, ikinci 6 ay yüzde 5."

        - "Bu ikinci teklifimizi paydaşlarımızın değerlendirmesine sunuyorum. Sürecin bugün bitmediğini ve daha devam ettiğini belirtmek isterim. Devlet memurlarımızın hak ettikleri refah seviyesine ulaşması için elimizden geleni yaptığımızı da bildirmek isterim."

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