MGK'dan terörle mücadele mesajı

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı, 3 saat sürdü.

MGK toplantısında terörle mücadele vurgusu yapıldı, Suriyeli sığınmacılarla ilgili olarak "Gönüllü geri dönüşler için uluslararası destek önemli" dendi.

Toplantının ardından yayımlanan bildiride, "Rusya-Ukrayna savaşının bölgeye yönelik riskleri artıran etkileri üzerinde durulmuş, Türkiye'nin barış görüşmesi çabalarına katkı sunmaya devam edeceği belirtildi." ifadesi kullanıldı.

Çatışmalardan kaçan Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde yurtlarına dönüşüne katkı sağlayacak uluslararası işbirliğinin önemine dikkat çekildiği kaydedilen bildiride, "Kosova'daki gerilimin bir krize dönüşmesine fırsat verilmemesi için diyalog süreci devam ederken ülkemiz tarafından bölgeye verilen desteğin önemi vurgulanmıştır." denildi.

Ayrıntılar geliyor...