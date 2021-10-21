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Son dakika haberi MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti

Son dakika haberine göre; Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı istifa etti

Son dakika haberi MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı görevinden istifa etti

Dün Kulüpler Birliği ile TFF üyelerinin MHK konusunda toplanmasının ardından bugün istifa geldi. Eleştirilerin odağındaki MHK sistemi her kulübün tepkisini çekerken Başkan Serdar Tatlı bugün Türkiye Futbol Federasyonu ile yaptığı görüşmenin ardından istifa kararı aldı. Son dönem içinde yaşanan hakem eleştirileri ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan toplantı talep eden Serdar Tatlı, görüşmenin ardından yeni bir yapılanmanın önünü açmak için istifa kararı alırken, Tatlı bunu MHK üyeleri ile görüşerek fikirlerini aldı. Yeni bir yapılanma isteyen kulüplerin işini kolaylaştırmak isteyen Tatlı, istifasını arkadaşlarına da bildirdikten sonra TFF binasından ayrıldı.

TFF Yönetim Kurulu ilerleyen günlerde bir toplantı yaparak yeni MHK Başkanı ataması gerçekleştirecek ya da belirlenecek yeni sisteme kadar geçici olarak bir karar alacak.

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