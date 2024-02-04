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        Haberler Gündem Politika MHP lideri Bahçeli Manisa'da - Son dakika haberleri

        Son dakika haberi MHP lideri Bahçeli Manisa'da

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Manisa mitinginde açıklamalarda bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2024 - 15:07 Güncelleme: 04.02.2024 - 15:24
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        MHP lideri Bahçeli Manisa'da
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        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin" temalı açık hava toplantısında konuşuyor.

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        Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; "Kalbimiz her zamanki gibi Manisa ile bir çarpıyor. 31 Mart seçimlerinin ülkemize, milletimize, Manisa'mıza milli birlik ve kardeşliğimize hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum.

        Manisa tarihimizin canlı şahididir. Devlet yönetiminin ilk adımı ilk şehridir. Osmanlı döneminde 16 şehzade Manisa'da sancak beyliği yapmıştır. Zafer yolu da inanıyorum ki Manisa'dan açılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü sizlerin desteğiyle taçlandı. 19 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın meşalesi yakıldı. İstikrar sürsün Türkiye büyüsün tercihinde bulundunuz. 56 gün sonra da yerel seçimler yapılacaktır. İnanıyorum ki Manisa varlığına ve birliğine ipotek koydurmayacaktır.

        Manisa'da sahte demokratlara yalan bezirganlara müsaade ve mükafat yoktur. Cumhur İttifakı'nın birbirinden değerli belediye başkan adaylarıyla Manisa'ya hizmet etmeye talibiz. Manisa'nın ufkunu kapatmaya niyetlenenlere hiç geçit yoktur.

        Manisa tercihini netleştirmiştir. Neye inanırsanız inanın, hangi partiye gönül verirseniz veriniz. Oyunuzu kullanmak için sandığa gidip Manisa'nın gücüne güç katmanızı önemli rica ediyorum.

        Doğruya doğru haine hain kahramana da kahraman demek mesuliyetindeyiz. Bölücü terör örgütüyle DEM'lenenlere karşı ortak bir ruhla mücadele ediyoruz."

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