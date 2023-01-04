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Özel okul ücret zam tavanı belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel okul ücret artışının yüzde 65 olacağını açıkladı. Özer ''Bu sene ÜFE yerine TÜFE oranlarını belirleyerek 2023 fiyatlarının yüzde 65 olarak belirlenmesi kararını aldık. Bu kararı yarından itibaren uygulamaya sokmuş olacağız'' dedi.

YÜZDE 105 DEĞİL YÜZDE 65 İLE SINIRLANDI

Sektör temsilcilerinin oranın düşük olduğunu belirttiğini kaydeden özer ''Ancak biz velilerimizi desteklemek istedik'' diye konuştu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre özel okulların zam tavan oranı yıllık ortalama TÜFE+ÜFE rakamın yarısının 5 puan fazlası olabiliyordu. Buna göre de 2022'de adeta füze gibi fırlayan enflasyon yüzünden bu oran 105.5 olarak hesaplanıyordu. Bakanlığın açıklaması ile bu oran yüzde 65 ile sınırlandı.

PEKİ % 300'LUK GEÇİŞ ZAMLARI NE OLACAK?

Yasal bir boşluktan yararlanıp 4. Sınıftan 5. Sınıfa geçişlerde ve 8. Sınıftan 9. Sınıfa geçişlerde yüzde 300'e varan oranlarda yapılan zamlara dönük ise resmi bir açıklama gelmedi. Bazı özel okullarda tavan zam oranın belirlendiği yönetmelikte, ‘ara sınıflar için’ ifadesi kullanıldığından kademe değiştirilen kayıtlarda, örneğin ilkokuldan ortaokula, ortaokuldan liseye geçişte aynı kampüste, aynı okulda olsa dahi ‘yeni kayıt’ muamelesi yapılıyor ve veliden yüzde 300’e varan zamlar isteniyor. Uzmanlar bakanlığın yüzde 65 ile sınırlanan zam oranının aynı okulun çatısı altında eğitimini sürdürürken ilkokuldan ortaokula geçişlerde de geçerli olması gerektiğini ifade ediyor.

ÇOCUKLARIN % 10'U ÖZEL OKULDA OKUYOR

Türkiye'de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde 17.5 milyon 155 bin 571 öğrenci örgün eğitim aldı. Öğrencilerden 15 milyon 839 bin 140'ı resmî, 1 milyon 578 bin 233'ü özel öğretim kurumlarında eğitim gördü. Yani her 10 çocuktan biri özel okula gidiyor. Sistemde 56 bin 200 resmî okul, 14 bin 179 özel okul bulunuyor.

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