MİT, terör örgütü PKK/KCK-YBŞ sözde Sincar eyalet sorumlularından "Zagros Çekdar" kod adlı Mesut Celal Osman'ı etkisiz hale getirdi.

Terör örgütü PKK/KCK-YBŞ’nin sözde Irak/Sincar eyalet sorumlularından "Zagros Çekdar" kod adlı Mesut Celal Osman, MİT tarafından Irak/Sincar’da etkisiz hale getirildi.

MİT’in saha ajanları; örgütün sözde Sincar eyalet sorumluları arasında bulunan Mesut Celal Osman'ın, MİT operasyonları nedeniyle Sincar’da güç kaybı yaşayan örgüte destek olmak için görevlendirildiğini öğrendi.

MİT, Suriye’deki gençleri silah zoruyla örgüte alan ve güvenlik güçlerine karşı düzenlenen eylemlerin talimatını veren "Zagros Çekdar" kod adlı Mesut Celal Osman'ın, 2018’de Suriye’den Irak’a geçtiğini tespit etti.

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MİT yerdeki unsurlarını harekete geçirerek Mesut Celal Osman’ı yakın markaja aldı. MİT, Hanesor ve Kerse’deki teröristlerin, Osman’ın sorumluluğunu yürüttüğü Serhat Tugayı’na bağlı olduğunu tespit etti.

MİT, yerel halkı güç kullanarak sindirmeye çalışan Osman’ı hassas bir şekilde takip etti. Terörist Mesut Celal Osman, MİT’in bölgedeki saha ajanlarına karşı alınacak tedbirler gündemli toplantıya gittiği sırada MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.