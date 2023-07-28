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        Son dakika haberi MİT'ten operasyon! Sözde Sincar sorumlusu etkisiz

        MİT, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla PKK/KCK'nın sözde Sincar eyalet sorumlusu Mesut Celal Osman'ı etkisiz hale getirdi.

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        Habertürk
        Giriş: 28.07.2023 - 09:47
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        MİT'ten operasyon! Sözde Sincar sorumlusu etkisiz
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        MİT, terör örgütü PKK/KCK-YBŞ sözde Sincar eyalet sorumlularından "Zagros Çekdar" kod adlı Mesut Celal Osman'ı etkisiz hale getirdi.

        Terör örgütü PKK/KCK-YBŞ’nin sözde Irak/Sincar eyalet sorumlularından "Zagros Çekdar" kod adlı Mesut Celal Osman, MİT tarafından Irak/Sincar’da etkisiz hale getirildi.

        MİT, Suriye’deki gençleri silah zoruyla örgüte alan ve güvenlik güçlerine karşı düzenlenen eylemlerin talimatını veren "Zagros Çekdar" kod adlı Mesut Celal Osman'ın, 2018’de Suriye’den Irak’a geçtiğini tespit etti.

        MİT’in saha ajanları; örgütün sözde Sincar eyalet sorumluları arasında bulunan Mesut Celal Osman'ın, MİT operasyonları nedeniyle Sincar’da güç kaybı yaşayan örgüte destek olmak için görevlendirildiğini öğrendi.

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        MİT yerdeki unsurlarını harekete geçirerek Mesut Celal Osman’ı yakın markaja aldı. MİT, Hanesor ve Kerse’deki teröristlerin, Osman’ın sorumluluğunu yürüttüğü Serhat Tugayı’na bağlı olduğunu tespit etti.

        MİT, yerel halkı güç kullanarak sindirmeye çalışan Osman’ı hassas bir şekilde takip etti. Terörist Mesut Celal Osman, MİT’in bölgedeki saha ajanlarına karşı alınacak tedbirler gündemli toplantıya gittiği sırada MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

        MESUT CELAL OSMAN KİMDİR?

        Terör örgütü PKK/KCK-YBŞ’nin sözde Sincar eyalet sorumlularından olan "Zagros Çekdar" kod adlı Mesut Celal Osman, 2010’da örgüte Suriye’de katıldı.

        Örgütün gençlik faaliyetlerinde içerisinde yer alan bulunan Mesut Celal Osman, 2015’te Irak kuzeyinde silahlı eğitim alarak tekrar Suriye’ye geçti.

        Zor kullanarak örgüt saflarına dahil ettiği silahlı grupların güvenlik güçlerimize karşı düzenlediği saldırıların talimatını verdi.

        Mesut Celal Osman, 2018’te Irak’a geçerek örgüt sorumluları için verilen 6 aylık eğitime katıldı. 2023 yılı itibariyle Sincar’daki örgüt sorumluları arasında yer alıyordu.

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