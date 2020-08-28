İHA

Bursa'da hafriyat kamyonun çarptığı motosikletteki Artvinli 38 yaşındaki İbrahim Yılmaz ve 37 yaşındaki eşi Saniye Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan 9 yaşındaki kızları Saliha Yılmaz hastanede tedavi altına alındı. Kan donduran kamyon kameraya yakalandı

İHA'nın haberine göre, güvenlik kamerasına da yansıyan kaza 10.30 sıralarında Mudanya Caddesi Sıcaksu Mevkii'nde meydana geldi. En sağ şeritte Acemler'den Merinos istikametine giden İbrahim Yılmaz idaresindeki motosiklete, aynı yönde giden Abdülaziz A. (33) idaresindeki hafriyat kamyonu çarptı.

Korkunç kazada motosiklet sürücü İbrahim Yılmaz ile arkasındaki eşi Saniye Yılmaz (38) olay yerinde hayatını kaybetti. 112 ekipleri ailenin 9 yaşındaki kızları Saliha'yı ise hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olan küçük Saliha 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü.Küçük kızın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan kazayı fark etmeyerek yoluna devam eden kamyon sürücüsü Abdülaziz A. ise trafik ekiplerince Merinos Kavşağı'nda gözaltına alındı. Sürücü, motosikleti fark etmediğini söyledi. Kazayla ilgili trafik ekipleri ve Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturması sürüyor.