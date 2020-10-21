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Ölümüne atlayış! Düzenek bile kurmuşlar 0:00 / 0:00

DHA

Antalya'nın Konyaaltı sahilinde bir grup gencin ip ve zincir düzeneği ile tırmandıkları kayalıklardan tehlikeye aldırış etmeden denize atladıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hava sıcaklığının 26, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü Antalya'da, ekim ayının ortasında deniz sezonu devam ediyor. Sahilin keyfini en çok çocuklar çıkartıyor. Konyaaltı sahiline gelen gençler, kayalıkların üzerine tırmanarak kendilerini denize bırakıyor.

Deniz seviyesinden 1 metre kadar yüksekteki kayalığa çıkabilmek için ip ve zincirle düzenek hazırlayan gençler, önce tırmanıyorlar sonra da kayaların üzerinden kendilerini suya bırakıyor. Gençlerin tehlikeli atlayışını ise arkadaşları cep telefonlarına kaydediyor.

Ailesiyle İstanbul'dan gelen Ertuğrul Hoşkeser (62),görüntünün endişe verici olduğunu söyledi. Hoşkeser, "Tehlikeli atlayışlar yapıyorlar. Aslında oraya tırmanmak başlı başına tehlike. Bir de kolay tırmanmak için düzenek hazırlamışlar" dedi. Akrabalarının yanında tatil yapan Eylül Ateşli (30) ise denize atlayanları merakla izlediğini belirterek, kendisinin de denemek istediğini söyledi. Tehlikeli atlayışı merak edip kayalıklara tırmananlar biri de arkadaş grubuyla Ukrayna'dan tatile gelen Vitalii Kolesnyk (23) idi. Kolesnyk, "Çocuklar atlıyordu, ben de çıkıp atladım" dedi.