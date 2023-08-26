Otomobil uçuruma devrildi: 4 ölü, 3 yaralı!
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralanan biri çocuk 3 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı
Adana'da sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Tufanbeyli ilçesi Ağdaşalağı Yaylası yakınlarındaki yolda uçuruma devrildi.
AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
ANNE VE 2 KIZI İLE KIZ KARDEŞİ ÖLDÜ
Kazada, araçtaki Ayşe (43) ve kızları Rabianur (12) ile Ravzanur Tokalı (9) ile kadının kardeşi Elife Yağmur hayatını kaybetti.
Yaralanan biri çocuk 3 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.