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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Otomotiv fabrikasında feci kaza | Kocaeli haberleri | Son dakika haberleri

        Otomotiv fabrikasında feci kaza!

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki otomotiv fabrikasında otopark alanına götürülürken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği elektrikli otomobilin, molada dinlenen işçilere çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılardan Leman Yıldırım'ın durumunun ciddi olduğu öğrenildi ve İstanbul'a sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Haziran 2026 - 08:59 Güncelleme:
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        Otomotiv fabrikasında feci kaza!

        Kocaeli'nde kaza, dün saat 16.00 sıralarında Başiskele'ye bağlı Sepetlipınar Mahallesi'nde bulunan, otomotiv fabrikasında meydana geldi. Fabrikada üretimi tamamlanarak banttan indirilen bir elektrikli otomobil, otopark alanına götürüldüğü sırada henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

        OTOMOBİL İŞÇİLERİN ARASINA DALDI

        Otomobil, mola sırasında bankta oturup dinlenen işçilerin arasına daldı. Kazada, 1'i ağır 3 işçi yaralandı. Yaralılar, fabrikanın ambulanslarıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        ÜÇ YARALI, BİRİNİN DURUMU CİDDİ

        3 işçiden hayati tehlikesi bulunan Leman Yıldırım, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından bugün İstanbul'daki bir özel hastaneye sevk edildi. Tedavileri tamamlanan diğer 2 yaralı ise bugün taburcu edildi.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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