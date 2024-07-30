Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Son dakika haberi Paris 2024'te 10 metre havalı tabancada gümüş madalya Türkiye'nin! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Son dakika haberi Paris 2024'te 10 metre havalı tabancada gümüş madalya Türkiye'nin!

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan atıcılık 10 metre havalı tabanca karışık milli takımımız, finalde Sırbistan'a 16-14 mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2024 - 11:29 Güncelleme: 30.07.2024 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Paris 2024'te gümüş madalya Türkiye'nin!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye ilk gümüş madalyayı kazandırarak gururumuz oldu.

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları atıcılık branşında 10 metre haval tabanca karışık finalinde Sırbistan ile karşılaşan milli takımımız, rakiplerine 16-14 mağlup olarak limpiyat ikincisi oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sabıkalı alt geçitteki kazada dava başladı!
        Sabıkalı alt geçitteki kazada dava başladı!
        Salda Gölü'nde tepki çeken görüntüler: "Mavi gezegen S.O.S veriyor"
        Salda Gölü'nde tepki çeken görüntüler: "Mavi gezegen S.O.S veriyor"
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        Darbedilen aile hekiminin kalbi iki kez durdu
        Darbedilen aile hekiminin kalbi iki kez durdu
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Kiracısını öldürüp kaçan eski il başkanı teslim oldu
        Kiracısını öldürüp kaçan eski il başkanı teslim oldu
        Aslan'a bir Viking daha!
        Aslan'a bir Viking daha!
        Sokak hayvanları düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Sokak hayvanları düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Venezuela'da seçim protestosu!
        Venezuela'da seçim protestosu!
        Venezuela'da "hileli seçim" tartışması!
        Venezuela'da "hileli seçim" tartışması!
        3 bölge için sağanak yağmur ve fırtına uyarısı!
        3 bölge için sağanak yağmur ve fırtına uyarısı!
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        İşsizlik maaşında 30 güne dikkat!
        Arkadaşı kundakçı çıktı!
        Arkadaşı kundakçı çıktı!
        Maduro-Musk polemiği!
        Maduro-Musk polemiği!
        O yıllara ait fotoğraflar ortaya çıktı
        O yıllara ait fotoğraflar ortaya çıktı
        Teknedeki patlamanın sebebi belli oldu
        Teknedeki patlamanın sebebi belli oldu
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği