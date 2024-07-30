Son dakika haberi Paris 2024'te 10 metre havalı tabancada gümüş madalya Türkiye'nin!
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan atıcılık 10 metre havalı tabanca karışık milli takımımız, finalde Sırbistan'a 16-14 mağlup olarak gümüş madalya kazandı.
Giriş: 30.07.2024 - 11:29 Güncelleme: 30.07.2024 - 11:32
Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye ilk gümüş madalyayı kazandırarak gururumuz oldu.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları atıcılık branşında 10 metre haval tabanca karışık finalinde Sırbistan ile karşılaşan milli takımımız, rakiplerine 16-14 mağlup olarak limpiyat ikincisi oldu.
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