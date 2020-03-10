SON DAKİKA!

HABERTURK.COM / Ajanslar

Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Saudi Aramco, Rusya ile Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) arasında petrol konusunda işbirliğinin sona ermesinin ardından petrol arzını artıracağını duyurdu. Aramco CEO'su Emin Nasser, nisan ayında maksimum kapasiteyle 300 bin varil/gün üzerinde petrol tedarik edeceklerini açıkladı. Böylece şirketin günlük üretimi 12.3 milyon varile ulaşacak.

Rusya, cuma günü toplanan OPEC’in istediği üretim kesintisini yapmamış, Suudi Arabistan bunun üzerine petrol ihracatında fiyat indirimine gitmiş, ayrıca üretimini artıracağı iddia edilmişti. Brent petrol fiyatı dün yüzde 30 düşerek 31.7 dolara çakılmıştı. Bu düşüş küresel piyasalara kara pazartesi yaşatmıştı. Brent petrolün varil fiyatı bugün 35 doların hemen üzerinde seyrediyor. Petrolün varil fiyatı yılın başında 70 dolar seviyesindeydi.

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