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Son dakika haberi Reel Kesim Güven Endeksi'nde düşüş

TCMB verilerine göre; 2022 yılı Kasım ayında Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 2,4 puan azalarak 97,9 seviyesinde gerçekleşti

Son dakika haberi Reel Kesim Güven Endeksi'nde düşüş

TCMB verilerine göre; 2022 yılı Kasım ayında Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 2,4 puan azalarak 97,9 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımladığı veriler şöyle:

2022 yılı Kasım ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1734 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirilmiştir.

2022 yılı Kasım ayında RKGE, bir önceki aya göre 2,4 puan azalarak 97,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, mevcut toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilemiştir.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak 101,3 seviyesinde gerçekleşmiştir.

TÜİK, Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'ni yayımladı.

Güven endeksi hizmet sektöründe düşerken, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldi. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %1,0 azalırken perakende ticaret sektöründe %2,1 ve inşaat sektöründe %1,2 arttı.

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