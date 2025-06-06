Hatay Antakya'daki Rönesans Rezidans, 6 Şubat depremlerinde yıkılan binalar arasındaydı.

Sırrıberk Arslan'ın haberine göre rezidansta Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut ve milli hentbolcu Cemal Kütahya'nın da aralarında bulunduğu 269 kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. 13 kişinin de yaralandığı faciada 59 kişiye de ulaşılamadı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, yapı denetim şirketi yetkilileri Mehmet Haşim Eraslan, Bülent Seküçoğlu ve Ayhan Karan, kontrol elemanı Önder Artun, inşaat teknikeri İbrahim Dahıroğlu, şantiye şefi Bayram Mansuroğlu ile müteahhidin kardeşi olan statik proje sorumlusu, şantiye şefi ve şirket ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açtı.

Firari sanık Hüseyin Yalçın Coşkun hakkında da kırmızı bülten çıkarıldı. Coşkun'un Sırbistan'da ölü bulunduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Coşkun'un bağırsak düğümlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.