AA

Aşağı Şebelle askeri yetkilisi Salad Hüseyin yaptığı açıklamada, teröristlerin Wanlawayn-Afgoye kara yolunda askerlerin geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlediğini belirtti.

AA'nın haberine göre Hüseyin, saldırıda 4 askerin hayatını kaybettiğini, çok sayıda askerin yaralandığını ifade ederek, bölgede örgüte yönelik operasyon başlatıldığını söyledi.

Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında bulunduran Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlileri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.