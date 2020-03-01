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HaberlerDünyaSon dakika haberi! Somalide korkunç saldırı!

Somali'de Eş-Şebab saldırısında 4 asker öldü!

Somali'de korkunç bir saldırı meydana geldi. Aşağı Şebelle bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'ın bombalı saldırısında 4 asker yaşamını yitirdi

somali saldırı
AA

Aşağı Şebelle askeri yetkilisi Salad Hüseyin yaptığı açıklamada, teröristlerin Wanlawayn-Afgoye kara yolunda askerlerin geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlediğini belirtti.

AA'nın haberine göre Hüseyin, saldırıda 4 askerin hayatını kaybettiğini, çok sayıda askerin yaralandığını ifade ederek, bölgede örgüte yönelik operasyon başlatıldığını söyledi.

Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında bulunduran Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlileri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

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