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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Takla atan otomobilden fırlayan kadın öldü! - Bursa haberleri

        Takla atan otomobilden fırlayan kadın öldü!

        Bursa'da, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil önce yol kenarındaki ağaca ardından da metro duvarına çarpıp, takla attı. Kazada, otomobilden fırlayan kadın öldü, 3 kişi de yaralandı. Araçtan çıkarılan yaralılardan biri, kendisine müdahale etmek isteyen sağlık ekiplerine saldırıp kaçtı. Otomobilde tabanca ele geçirilirken, mermilerin ise yola saçıldığı görüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 08:34 Güncelleme: 10.11.2023 - 09:19
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        Takla atan otomobilden fırlayan kadın öldü!
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        Bursa'da yaşanan feci kaza, saat 02.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi.

        AŞIRI HIZ NEDENİYLE KONTROLDEN ÇIKTI

        DHA'da yer alan habere göre kent merkezinden Mudanya yönüne giden Eyüp Cıtalcı yönetimindeki otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp yol kenarındaki ağaca, ardından da metronun duvarına çarpıp takla attı.

        OTOMOBİLDEN FIRLADI AYNI ARACIN ALTINDA KALDI

        Yaklaşık 200 metre sürüklenen otomobil alt geçit duvarına çarparak durdu. Kazada, otomobilden fırlayan kadın, aynı aracın altında kalıp yaşamını yitirdi.

        KAZADA 3 KİŞİ DE YARALANDI

        Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Eyüp Cıtalcı ile Sühe El Cesim ve kimliği belirlenemeyen kişi ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        SAĞLIK EKİPLERİNE SALDIRIP, KAÇTI

        İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilen Eyüp Cıtalcı ile Sühe El Cesim, çevre hastanelere kaldırıldı. Diğer yaralı ise kendisine müdahale etmek isteyen sağlık ekiplerine saldırıp, kaçtı. Tedaviye alınan 2 yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

        ARAÇTAN TABANCA ÇIKTI, MERMİLER YOLA SAÇILDI

        Polis ekipleri, yeni bir kaza yaşanmaması için önlem alarak yolu araç trafiğine kapattı. Yapılan incelemede, takla atan otomobilde tabanca, yola saçılmış çok sayıda da mermi bulundu.

        POLİS, KAÇAN YARALIYI ARIYOR

        Olay yeri incelemesi ve otomobilin çekiciyle bölgeden kaldırılmasının ardından yol yaklaşık 2 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı. Kaçan yaralının yakalanması ve ölen kadının kimliğinin belirlenmesi için polis çalışma başlattı.

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