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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gündemdeki konularla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu ile ilgili verdiği karara değinen Şentop, "Anayasa Mahkemesinin kararı bağlayıcıdır. Bu karara muhatapların uyması gerekir. İlgili mahkeme bu karara uymalıdır" ifadelerini kullandı.

NTV'de katıldığı programda açıklamalarda bulunan Şentop, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları hakkında da, "Ermenistan bölgeyi bir ateş çemberine çevirmeye çalışıyor. Sadece Azerbaycan için değil, bölge için de bir tehdit, risk haline dönüşmüştür" şeklinde konuştu.

Şentop ayrıca, "Sadece Türkiye Azerbaycan'ı haklı görmüyor. Uluslararası toplum ve uluslararası platformlar, Azerbaycan'ın bu konuda haklı olduğunu görüyor." ifadelerini kullandı.