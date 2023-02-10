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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig'deki maçların 3-4 Mart'ta devam etmesini planladıklarını açıkladı.

Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'un ligden çekilmek istediğini belirten Mehmet Büyükekşi "Bu iki kulübümüzün yazılı müraacatta bulunmalarının arından yönetim kurulu toplantısında konuyu değerlendireceğiz ve bir karar vereceğiz" dedi.

YABANCI KONTENJANINDA +1

Transfer konusunda yeni bir karar aldıklarını açıklayan başkan Büyükekşi "Ligden çekilen takımlarımızda oynayan yabancı futbolcuların, havuzda olası şartıyla; gerek Süper Lig, gerekse de 1. Lig'deki takımların transfer etmesi halinde, yabancı oyuncuların +1 olarak oynaması için izin vereceğiz. Bu sezon özel olarak yabancı kuralı haricinde olacaklar. Böylece o takımlara yardımcı olmaya çalışacağız" diye konuştu.