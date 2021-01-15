Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ile olası yarı final eşleşmelerinin kura çekimi gerçekleşti. Son 16 turundan itibaren VAR Sistemi'nin kullanıldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları 9, 10 ve 11 Şubat, yarı final müsabakaları ise 16, 17 veya 18 Mart tarihlerinde oynanacak.

İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Sivasspor - Antalyaspor

Galatasaray - Alanyaspor

Konyaspor - Beşiktaş

Fenerbahçe - Başakşehir

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Sivasspor - Antalyaspor / Galatasaray - Alanyaspor

Konyaspor - Beşiktaş / Fenerbahçe - Başakşehir