Galatasaray, Romanya'nın FCSB ekibinde forma giyen 22 yaşındaki futbolcu Olimpiu Vasile Morutan ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, Morutan'ın transferi konusunda FCSB ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.500.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Transfer bedeli ödemesi üç yıla yayılmış bir ödeme planı doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşma imzalanmıştır." denildi.

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 25, 2021

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 25, 2021

Olimpiu Morutan

Doğum tarihi: 25 Nisan 1999

Doğum yeri: Cluj-Napoca - Romanya

Boy: 1,73 m

Uyruk: Romanya

Mevki: Orta saha - On Numara

Yan mevki: Sağ Kanat

Ayak: Sol ayak

Güncel piyasa değeri: 2.80 milyon Euro

Oynadığı takımlar: FC Botosani, U Cluj, Steaua Bükreş

Habertürk Spor, Morutan transferinin detaylarını okuyucularına dün duyurmuştu.