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        Son dakika haberi Yalova'da 3.5 büyüklüğünde deprem

        AFAD'dan son dakika deprem haberi geldi. Yalova'da saat 09.21'de 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 9.71 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da da hissedildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 09:38 Güncelleme: 20.03.2024 - 09:59
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        Yalova'da deprem! İstanbul'da da hissedildi
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yalova merkezli 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssünün Yalova'nın 2,42 kilometre açığında olduğu belirlendi.

        Saat 09.21'de meydana gelen deprem yerin 9,71 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        Deprem, İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da da hissedildi.

        Kahramanmaraş'ta deprem!
        Kahramanmaraş'ta deprem!

        Sabah saatlerinde Kahramanmaraş'nın Dulkadiroğlu ilçesi merkezinde de 4 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.

        Her iki depremde de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

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        #Deprem
        #yalova
        #AFAD
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