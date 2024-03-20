Son dakika haberi Yalova'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yalova merkezli 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssünün Yalova'nın 2,42 kilometre açığında olduğu belirlendi.

Saat 09.21'de meydana gelen deprem yerin 9,71 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Deprem, İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da da hissedildi.

Sabah saatlerinde Kahramanmaraş'nın Dulkadiroğlu ilçesi merkezinde de 4 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.

Her iki depremde de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.