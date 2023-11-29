Son dakika haberi Yasa dışı bahis operasyonu! 37 gözaltı Nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma suçlarına yönelik 15 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "SİBERGÖZ-9" operasyonlarında toplam 37 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar devam ediyor.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde, Gaziantep Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından; Gaziantep, Manisa, Kocaeli, İstanbul, Mersin, Ankara, Adana, Bursa, İzmir, Antalya, Erzurum, Gümüşhane, Kayseri, Malatya, Düzce olmak üzere 15 ilde eş zamanlı olarak yapılan SİBERGÖZ-9 operasyonlarında bilişim sistemlerinin kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçlarını işleyen toplam 37 şüpheli yakalandı.

Bu şahısların; vatandaşlarla oltalama (Phishing) siteleri üzerinden “Araç Sigortası yapmak vaadiyle” irtibat kurdukları, sahte araç satış ilanları ile kapora bedeli talep ederek bu kişileri dolandırdıkları, 49 müştekiden haksız kazanç sağlandığı ve 70.000.000 TL (Yetmiş Milyon TL) banka hesap hareketliliği tespit edildi.

Operasyonda; tabancalara, muhtelif miktarda metamfetamin uyuşturucu maddeye ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

YERLİKAYA: OPERASYONLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz duası sizinle. Yasa dışı bahisçilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" dedi.