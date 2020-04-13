YÖK Başkanı Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İçinde bulunduğumuz küresel salgının yaşattığı güçlükler nedeniyle, Yükseköğretim kurumlarımızdaki Diş Hekimliği ve Eczacılık programlarından mezun aşamasında olan öğrencilerimizin staj/uygulama eğitimleri ile ilgili de yeni bir karar aldık.

Alınmış olan daha önceki staj/uygulama süreleri ve kalan uygulama süresinin az olması dikkate alınarak, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemiyle sınırlı kalmak kaydıyla, Diş Hekimliği programlarında yaz dönemi de dahil uygun zamanda sağlık birimlerinde koruyucu önlemler alınarak yapabilecekleri; Eczacılık programlarında ise sağlık birimleri ile serbest eczanelerde yaz dönemi de dahil uygun zamanda staj/uygulama eğitimlerini; koruyucu önlemler alınarak yapabilecekleri gibi, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla, tamamlayabilmeleri hususunun yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek karara bağlanması uygun görülmüş ve bu karar yükseköğretim kurumlarına iletilmiştir. Ayrıca, diğer sağlık programlarındaki mezun aşamasında olan öğrencilerimiz için de yaşanan güçlükler nedeniyle, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemiyle sınırlı kalmak kaydıyla, aynı minvalde karar alındığını da ifade etmek isterim" ifadelerini paylaştı.