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Haberler Gündem Eğitim YÖK duyurdu! Pedagojik formasyon tüm sınıf düzeylerinde "seçmeli ders" oldu
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Son dakika haberi YÖK, pedagojik formasyonun tüm sınıf düzeylerinde "seçmeli ders" olmasına karar verdi

YÖK Başkanı Özvar yaptığı açıklamada, pedagojik formasyon programının kararını aldıklarını, artık pedagojik formasyon derslerinin birer seçmeli ders olarak bütün sınıflarda alınabileceğini duyurdu

YÖK duyurdu! Pedagojik formasyon tüm sınıf düzeylerinde
AA

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, pedagojik formasyon derslerinin seçmeli ders olarak öğrencilerin hizmetine sunulacağını, pedagojik formasyonla alakalı derslerin, bütün sınıflarda alınabileceğini bildirdi.

Özvar, YÖKte yükseköğretim sistemine ilişkin devam eden çalışmalar hakkında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

YÖK'ün pedagojik formasyon konusundaki yeni çalışmasının hangi aşamada olduğunun sorulması üzerine Özvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın Şanlıurfa gençlik buluşmasında öğrencilere pedagojik formasyon eğitimi konusunda müjde verdiğini hatırlattı.

Erol Özvar, YÖK Genel Kurulunda pedagojik formasyon konusunda karar aldıklarını belirterek, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımızın üniversite öğrencilerine vermiş olduğu müjdeyi hayata geçiriyoruz ve pedagojik formasyon programının kararını almış bulunuyoruz. YÖK Genel Kurulunda almış olduğumuz kararı, üniversitelerimize önümüzdeki hafta tebliğ edeceğiz. Üniversitelerimiz, bu kararla beraber pedagojik formasyon programını kendi müfredatlarına yerleştirmiş olacaklar. Artık pedagojik formasyon dersleri, birer seçmeli ders olarak öğrencilerimizin hizmetine sunulacak. Pedagojik formasyonla alakalı dersler, bütün sınıflarda alınabilecek. Mezun olmuş veya mezun olmak üzere olan öğrencilerimiz de ya tezsiz yüksek lisans yaparak yahut sertifika programıyla pedagojik formasyon eğitimlerini tamamlayabilecekler. Dolayısıyla hem okuyanlar hem mezunlar hem de mezun olmak üzere olanlar bu imkandan faydalanmış olacak."

"Uluslararası yayınlar, geçen yıla göre yüzde 5 arttı"

Erol Özvar, 2022 itibarıyla gerek vakıf gerek devlet üniversitelerinin bilimsel üretim bakımından kayda değer performans gösterdiğini bildirdi. Bilimsel üretimin en önemli göstergelerinden birinin "yayın" olduğunu vurgulayan Özvar, yayınlar içinde bilimsel makalelerin ağırlıklı bir yer tuttuğuna işaret etti.

Bilimsel makalelerin kalitesini belirleyen hususlardan birinin makalelerin yayınlandıkları dergilerin prestiji olduğuna işaret eden Özvar, Türkiyenin bu alanda 2022de önemli bir başarı gösterdiğini ifade ederek, şu bilgileri verdi: "Türkiyenin uluslararası yayın sayısı, aralık itibarıyla geçen yıla nispetle en az yüzde 5 oranında artmıştır. 2022 yayınlarının endekslenme çalışmaları 2023 Nisan ayına kadar devam edeceğinden, üniversitelerimizin uluslararası görünümlü ve uluslararası dillerde yayınlanmış yayın sayısı, muhtemelen yüzde 10a yakın bir oranda artmış olacak. Bu çok önemli bir gösterge. Üniversitelerimiz, bilimsel yayınlarını hem hacim olarak hem kalite olarak geçmiş yıla nispetle artırmış bulunuyor. Bilimsel yayınların ortaya konmasında gayret sarf eden bilim insanlarımızı kutluyorum, üniversitelerimizi tebrik ediyorum. Bilimsel faaliyetler, bilimsel yayınlar desteklendiği ölçüde Türkiyedeki üniversitelerimiz çok daha güçlü yayınlar ortaya koyacaklardır. Dünyada ağır ekonomik krizlerin yaşandığı, askeri çatışmaların arttığı, bölgesel veya küresel güvensizlik ortamlarının büyüdüğü bir dönemde, üniversitelerimiz, uluslararası görünümlerini daha da arttırdılar. Bilimsel yayın sayılarını önceki seneye nispetle daha da yükseltmiş oldular."

Bilim ve teknolojide ülkeler arasında bir nevi yarış olduğunu ifade eden Özvar, "Üniversiteler olarak, bu yarışta ipi göğüslemek için elimizden gelen bütün gayreti geçmişte olduğu gibi bugün de ortaya koyuyoruz. Bunun en güzel göstergesi de bu sene yayın sayılarımızdaki hem hacim hem nitelik olarak artıştır" dedi.

Özvar, "Türkiye nasıl ekonomide dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girmek için mücadele ediyor ve bunu başaracaksa yakın gelecekte bilim ve teknoloji alanında, bilimsel üretkenlik alanında ilk 10a girmek için ciddi bir mücadele vereceğimize ve bunu başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE 35 YAŞ VE ÜZERİNDEKİ KADINLARA EK KONTENJAN KARARI

Erol Özvar, Cumhurbaşkanı Erdoğanın, 35 yaş üzerindeki kadınlar için ön lisans ve lisans programlarında ek kontenjan tanımlanacağı yönündeki açıklamasına ilişkin YÖKün çalışmasının hangi aşamada olduğu sorusuna, "35 yaş ve üzeri kadınlarla alakalı yaptığımız düzenlemeyi tamamlıyoruz. Buna ilişkin kararı, yılın ilk haftasında inşallah açıklayacağız. Bu düzenleme Cumhurbaşkanımızın takdiriyle açılan bir imkan olarak hayata geçmiş olacak." yanıtını verdi.
Özvar, üniversite tercih kılavuzunda, 35 yaş ve üzeri kadınlar için ek kontenjan bilgilerinin yer alacağını ifade etti.

- 50/dye ilişkin kanun değişikliği teklifi Meclise intikal edecek
YÖK Başkanı Özvar, "Önümüzdeki günlerde 50/d statüsündeki asistanların 33/a kadrosuna geçişi ile alakalı hazırladığımız kanun değişikliği teklifi Meclise intikal edecek." bilgisini paylaşarak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktayın başkanlığında ilgili bakanlıklar ve YÖKün çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.
Erol Özvar, üniversite öğrencilerine yönelik şu mesajları verdi:
"Öğrencileri müstakbel meslektaşım olarak görürüm ve öyle hitap etmeyi severim. Üniversitede okumak isteyen ve okumak istediği program için gerekli başarıyı gösterecek bütün öğrencilerimizi üniversitelerimize bekliyoruz. Ama üniversiteyi kazanamamak hayatın sonu değil. Dolayısıyla hayatlarını sadece bir imtihana endeksleyerek planlamak çok verimli olmayabilir ama üniversitede okumak isteyen bütün gençlerimize kapımız açıktır. İlgili program için gerekli başarıyı gösterdikleri takdirde hepsi bizim artık tabiri caizse mesai arkadaşlarımız olacak. Onlara sağlık, afiyet diliyorum. Genç öğrenci arkadaşlarımın bütün dünyayı değiştirecek enerjilerinin olduğunu düşünüyorum. Bu enerjiyi hep olumlu, hep verimli alanlarda kullanmalarını bekliyorum."

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