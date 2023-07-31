Aldığı yolcu öldürdü! Taksici cinayeti! Kastamonu'da aracında bıçaklanan taksici Nurettin Tığlıgil, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, araçta yolcu olarak bulunan 2 şüpheliyi gözaltına aldı

Kastamonu'da alınan bilgiye göre, kentte taksicilik yapan Nurettin Tığlıgil ile gece saatlerinde aracına yolcu olarak aldığı 2 kişi arasında Aktekke Mahallesi Yol Sokak'ta tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

AA'da yer alan habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tığlıgil, bıçaklandı.

TAKSİCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tığlıgil, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

(Haberin fotoğrafı İHA'dan alınmıştır.)