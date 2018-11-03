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Son Dakika: Bakan Pekcan: Türkiye ambargodan muaf

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD'nin İran'a yönelik ambargosuna ilişkin, "İlk bilgiler Türkiye'nin muaf olduğu yönünde. Petrol haricinde neyi kapsıyor Pazartesi göreceğiz." dedi

03.11.2018 - 12:25 | Güncelleme:  

Bakan Pekcan, "İlk bilgiler Türkiye'nin muaf olduğu yönünde. Petrol haricinde neyi kapsıyor Pazartesi göreceğiz." dedi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, konuşmasının devamında "İran'la tercihli ticaret anlaşmamız sürüyor. İran komşumuz, ticaretimizi sürdürmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Sürecek...

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Yorumlar 6
  • Misafir 8 dakika önce
    kardesim iradeli olmaliyiz kimle ticaret yapacagimiza kimse karar veremez amarika kim biraz irade
  • Misafir 16 dakika önce
    Ne olursa olsun işin ucu bize dokunur
  • Misafir 20 dakika önce
    Adamlar hertürlü ticareti yapacak biz İran’a komuşumuza dibimizdeki ülkeye ticaret yapamıcaz yazık
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