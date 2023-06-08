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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Çilem Büşra Yılmaz evinde ölü bulunmuştu! Soruşturmada flaş gelişme! Erkek arkadaşı Serkan Ö. tutuklandı - Gündem haberleri
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Çilem Büşra evinde ölü bulunmuştu! Soruşturmada flaş gelişme!

İstanbul'da, evinde ölü bulunan 32 yaşındaki Çilem Büşra Yılmaz’ın soruşturmasıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınıp adliyeye götürülen Yılmaz’ın erkek arkadaşı Serkan Ö., hakkında tutuklama kararı çıktı. Genç kadın, olaydan 3 gün önce kolu kırıldığı için erkek arkadaşından şikayetçi olmuştu. Serkan Ö. hakkında iki farklı soruşturma yürütülüyordu. Birinci soruşturma, sevgilisinin kolunu kırdığı ve bu kapsamda şikayet edildiği için, ikincisi ise Çilem Büşra’nın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaydı

Son dakika haberler: Çilem Büşra Yılmaz evinde ölü bulunmuştu! Soruşturmada flaş gelişme! Erkek arkadaşı Serkan Ö. tutuklandı - Gündem haberleri

İstanbul Ataşehir’deki evinde ölü bulunan Çilem Büşra Yılmaz’la (32) ilgili yapılan soruşturmada sıcak gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, ikinci kez gözaltına alınan Yılmaz’ın erkek arkadaşı Serkan Ö., hakkında tutuklama kararı çıktı.

OLAY ÖNCEKİ GÜN MEYDANA GELDİ

Olay 3 gün önce saat 22.00 sıralarında Kayışdağı Mahallesi Patika Yol sokak No: 8'de meydana geldi. İddialara göre Çilem Büşra Yılmaz, erkek arkadaşı Serkan Ö. ile evde tartıştı.

İDDİA: İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEDİ

Tartışmanın ardından Serkan Ö. evden ayrıldı. Bir süre sonra erkek arkadaşını aradığı iddia edilen Yılmaz, intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine Serkan Ö., hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

DOĞALGAZ BORUSUNDA ASILI BULUNDU

İçeri giren itfaiye ekipleri ve polis, genç kadının doğalgaz borusunda asılı cesediyle karşılaştı. Yılmaz'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Bununun üzerine Yılmaz’ın erkek arkadaşı Serkan Ö. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

SOL KOLUNU NASIL KIRMIŞTI

Serkan Ö. ifadesinde, "Büşra 3 gün önce arabama zarar vermeye çalışırken sol kolunu kırmıştı. Eczaneleri gezip kolluk ve yakı aldım. 5 Haziran tarihinde saat 20.00 sıralarında Büşra’nın ikametine geçtim. Kendisine aldığım malzemeleri kapıya asarak adresi terk ettim. 10 dakika sonra beni arayarak eve çağırdı. Malzemeleri koluna tek takamayacağını söyledi. Alkollüydü, kendisine yardım edemedim annesini aradım ulaşamadım’ dedi. Kendisini görüntülü aradığını söyleyen Serkan Ö., intihar edeceğini söyleyince, polis ve ambulansı aradığını iddia etti.

OLAYDAN 3 GÜN ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Elde edilen bilgilere göre Büşra Yılmaz, 2 Haziran'da kolunun kırılması üzerine Serkan Ö.'den şikayetçi oldu. Bu şikayet üzerine 3 Haziran'da ifadesine başvurulan Serkan Ö., serbest bırakıldı. Öte yandan Yılmaz'ın Serkan Ö. hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

İKİ FARKLI SORUŞTURMA

Adli Tıp Kurumu’nda yapılan ilk incelemede, Çilem Büşra’nın boynunda boğulmaya bağlı telem izleri bulundu. (Adli vakalarda, iple boğulma ya da intihar olaylarında boyunda ortaya çıkan izlere ‘telem izi’ deniliyor.) Serkan Ö. hakkında iki farklı soruşturma yürütülmüştü. Birincisi, genç kadının kolunun kırılması üzerine şikayetçi olması, ikincisi ise şüpheli görülen ölümü üzerine başlatılan soruşturmaydı.

İKİ SORUŞTURMADAN DA TALİMAT VERİLDİ

Serkan Ö. hakkında dün yeni gelişme yaşandı. Sevgilisinin kolunun kırılması hakkında yürütülen soruşturma kapsamında savcılık, şüphelinin gözaltına alınıp adliyeye getirilmesini istedi. Ayrıca genç kadının ölümüyle ilgili soruşturma yürüten Cumhuriyet savcısı da Serkan Ö.’nün bir kez daha ifadesini almak için adliyeye getirilmesi istedi. İki savcılığın talimatı üzerine Serkan Ö., Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ikinci kez gözaltına alındı.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Yılmaz’ın kolunun kırılması olayı ile ilgili açılan ‘Aile içi şiddet’ soruşturması kapsamında ifadesi alınan Serkan Ö., savcılık tarafından tutuklanma talibiyle mahkemeye sevk edildi. Serkan Ö., mahkemeden önce Yılmaz’ın ölümünü soruşturan Cumhuriyet savcısı tarafından da ifadesi alındı. Tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderilen Serkan Ö., adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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