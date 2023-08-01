Dilşat daha 20 yaşındaydı! Şüpheli ölüm!
Kayseri'de 7 katlı apartmanın son katındaki pencereden düşüp hayatını kaybeden 20 yaşındaki Ayyüce Dilşat Çalışkan'ın, eğlence mekanlarında sahne alıp, şarkı söylediği ortaya çıktı. Genç kadının çalışmak için İzmir'den Kayseri'ye geldiği öğrenildi. Dilşat Çalışkan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
Kayseri'de olay, önceki gün Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi'nde meydana geldi. 7 katlı binanın son katında yalnız yaşayan ve kısa bir süre önce İzmir'den geldiği öğrenilen Ayyüce Dilşat Çalışkan (20), sabah saatlerinde oturma odasının penceresinden düştü.
MAZGALIN ÜZERİNE DÜŞTÜ
DHA'da yer alan habere göre Çalışkan, düştüğü zemindeki mazgalın kırılmasıyla bir iş yerinin deposuna girdi.
VATANDAŞLAR FARK ETTİ
Saat 15.00 sıralarında yoldan geçen vatandaşlar, mazgaldan aşağıya baktıklarında hareketsiz halde yatan Çalışkan'ı gördü.
ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ
Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çalışkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
CENAZEYE OTOPSİ YAPILACAK
Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Ayyüce Dilşat Çalışkan, bulunduğu yerden itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. Çalışkan, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
ÇALIŞMAK İÇİN KAYSERİ'YE GELMİŞ
Ayyüce Dilşat Çalışkan'ın eğlence mekanlarında sahneye çıkıp, şarkı söylediği ortaya çıktı. Genç kadının çalışmak için İzmir'den Kayseri'ye geldiği öğrenildi.
SÖYLEDİĞİ ŞARKILARI PAYLAŞMIŞ
Çalışkan'ın ayrıca sosyal medya hesabından seslendirdiği şarkıları paylaştığı görüldü.