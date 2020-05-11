HABERTURK.COM

Dolar kuru geçen hafta rekor seviye olan 7.25 TL'yi geçtikten sonra gevşediği 7.10 altı seviyelerinden güne başladı.

Gevşeme, BDDK'nın geçen hafta Perşembe günü üç yabancı bankanın yurtiçi bankalara olan TL yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle bu bankalarla bir bacağı TL olan yeni bir döviz işlemi yapılmasını yasaklamasının ardından hızlanmıştı.

BDDK Başkanı Akben dünkü açıklamasında "Üç banka yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde işlem yasağı

kaldırılabilir ama soruşturma sürecek" dedi.

Kur cephesinde bugün yurt içinde izlenecek önemli bir veri bulunmazken, hafta ortasında cari denge ve sanayi üretim verileri izlenecek.

Dışarıda hafta boyunca ABD işsizlik ve enflasyon verileri, Çİn, Euro bölgesi ve İngiltere büyüme ve sanayi üretim verileri takip edilecek.

Asya borsaları daha fazla sayıda ülkenin koronavirüs tecrit uygulamalarında gevşemeye gitmesiyle Wall Street'e paralel olarak yükseldi.