DHA

Yüksekova ilçesine bağlı Yürekli köyünde 5 kişide koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekiplerince köy giriş ve çıkışlara kapatıldı.

DHA'nın haberine göre kaymakamlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, bazı vatandaşlarda koronavirüs tespit edilmesi üzerine köyün karantinaya alındığı belirtilerek, "İlçemize bağlı Yürekli Köyü'nde, bazı vatandaşların koronavirüs testleri pozitif çıktı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köydeki vatandaşların salgından korunması amacıyla Yürekli köyünde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi" denildi.

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