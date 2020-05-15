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'Hakaret' ve 'ölüm' tehditlerine 'hijyen' operasyonu! Hanımağa da gözaltında

Son dönemde organize suç örgütü liderleri lehine ve aleyhine olmak üzere iki grup halinde sosyal medya paylaşımlarında bulunarak birbirlerini ölümle tehdit ettikleri belirlenen 13 kişiye yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında "Hanımağa" olarak bilinen Güniz A. da yer alıyor

suç örgütlerine 8 ilde operasyon
DHA

Organize suç örgütü elebaşları lehinde veya aleyhinde videolar paylaşarak hakaret ve ölüm tehditlerinde bulundukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 13 kişiye yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 10 kişi arasında "Hanımağa" olarak bilinen Güniz A. da yer alıyor.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suç dünyasında faaliyet gösterip ulusal organize suç örgütü liderleri lehine ve aleyhine olmak üzere iki grup halinde sosyal medya paylaşımlarında karşılıklı ölümle tehdit ederek toplumun genel olarak huzuru ve asayişini bozan bazı kişileri tespit etti.

13 şüpheliyi yakın takibe alan polis, İstanbul, Ankara, Adıyaman, Antalya, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Mersin olmak üzere toplam 8 ilde operasyon düzenledi. "Hijyen" adı verilen operasyonda şu ana kadar 10 kişi gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 4'ü İstanbul polisince yakalandı. Gözaltına alınanların arasında Cenk Ç. ve Zafer Ç. kardeşler ile "Hanımağa" olarak bilinen Güniz A. ve Ali Y.'nin de olduğu öğrenildi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 tabanca, 25 mermi, 2 kelepçe ve 1 telsiz ele geçirildi. Vatan Caddesi'ndeki emniyet müdürlüğü yerleşkesine getirilen 4 şüphelinin işlemleri sürüyor. Ayrıca diğer illerde yakalanan 6 zanlının gözaltına alındıkları illerde işlem görecekleri öğrenildi.

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