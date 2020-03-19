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Kayseri'de 5 servis ve 1 tır çarpıştı! En az 18 yaralı!

Kayseri'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen 5 servis ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 18 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı

trafik kazası
İHA

Kayseri'de, Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde üzerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada 5 servis ve 1 tırın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

İHA'da yer alan habere göre polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Araçlarda yaralanan toplam 18 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ayrıca 3 ağaç da devrildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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