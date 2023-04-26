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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberleri: Kars'ta kendisini rahatsız eden kişiyi öldürmüştü! Genç kızın cezası belli oldu! - Kars haberleri
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Kendisini rahatsız eden kişiyi öldürmüştü! Genç kızın cezası belli oldu!

Kars'ın Arpaçay ilçesinde, kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla tartıştığı Birdal Doğan'ı köy meydanında öldüren lise öğrencisi Azra E.'ye, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, sanık hakkında uygulanan adli kontrol şartlarının devam edilmesine hükmetti ve tutuklama kararı vermedi

Son dakika haberleri: Kars'ta kendisini rahatsız eden kişiyi öldürmüştü! Genç kızın cezası belli oldu! - Kars haberleri
AA

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kardeştepe köyünde, kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla 28 Şubat 2022'de tartıştığı Birdal Doğan'ı evinin yakınındaki köy meydanında silahla vurarak öldüren Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Azra E. hakkında hazırlanan iddianamede, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıla kadar hapis istenmişti. Sanık, 5 Temmuz'daki ilk duruşmada tahliye edilmişti.

"HAKSIZ TAHRİKTEN" CEZA TALEP EDİLDİ

&Ouml;ld&uuml;r&uuml;len Birdal Doğan.
Öldürülen Birdal Doğan.

AA'da yer alan habere göre Kars 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Azra E, yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savcı, mütalaasında Azra Enin "haksız tahrik altında kasten adam öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

"BENİ KAÇIRMASINDAN KORKUYORDUM"

Azra E., mütalaaya karşı savunmasında, 14 yaşından beri taciz edildiğini ileri sürerek, "Beni kaçırmak için arkadaşlarımdan yardım istedi, çocuklarının üzerinden bana mesaj atıyordu. Beni kaçırmasından korkuyordum, birkaç defa uyardım, yapma dedim. Olay günü hayvanları sulamaya götürürken üzerime geldi, çok korktum, pişmanım. Okuldan çok geri kaldım, mağdur oldum, psikolojik tedavi görüyorum, bilerek öldürmedim, pişmanım" ifadelerini kullandı.

"KAÇIRMAK İÇİN ARAÇ TEMİN ETTİ" İDDİASI

Sanık avukatı Sinan Erdağı ise maktulün Azra'yı gerek kaçırmak için araç temin etme ve gerekse kendisine yardımcı olacak kişileri temin etme çabası içerisinde bulunduğunun dosyadaki tüm delillerle sabit olduğunu belirterek, müvekkilinin beraatini talep etti.

"8 YIL 4 AY HAPİS VE ADLİ KONTROL ŞARTI"

Mahkeme heyeti, sanığın, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 8 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına ve hakkında uygulanan adli kontrol şartlarının devam edilmesine hükmetti.
Avukat Erdağı, duruşma sonrası gazetecilere, bu tür kararlarda üst mahkeme yolunun açık olduğuna işaret ederek, "Beklediğimiz bir karar değildi. 14 yaşından beri tacize uğrayan, sürekli korku altında yaşayan bir çocuğun, kasten bu suçu işlemediği, korku ve panikle bu suçu işlediği yönünde savunmalarımız vardı. Mahkeme, tahrik altında olayın gerçekleştiğini kabul ederek nihayetinde 8 yıl 4 ay ceza verdi.

"TUTUKLAMA KARARI VERİLMEDİ"

Azra hakkında bir tutuklama kararı verilmedi. Bundan sonra üst düzey yargı makamlarında önce Bölge Adliye Mahkemesinde, gerekirse de Yargıtay'da bu noktadaki savunmalarımızı ileri sürerek daha hakkaniyete uygun karar için çabalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

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