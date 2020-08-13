İHA

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki çocuğuyla birlikte otoyolda seyir halinde olan Yunus Altan’ın (44) idaresindeki 34 TH 0739 plakalı otomobil, orta şeritte arıza yaptı.

İHA'nın haberine göre bu sırada otoyolda süratli bir şekilde seyir halinde olan 34 CNC 809 plakalı otomobilin sürücüsü ise Altan’ın aracına arkadan çarptı. Kaza sonucu metrelerce sürüklenerek şerit değiştiren otomobilin sürücüsü Altan feci şekilde hayatını kaybederken, 2 çocuğu ve çarpan otomobilin sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve otoyol görevlileri ekibi sevk edildi. Yaralılar ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre 2 şeritten verilirken, trafikte ise yoğunluk meydana geldi. Jandarma ve polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

Öte yandan olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının müdahalelerinin ardından Altan’ın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.