Son dakika haberler: O anlar kamerada! Katilini terlikle kovaladı! - Adana haberleri

O anlar kamerada! Katilini terlikle kovaladı! 0:00 / 0:00

İHA

Adana'da edinilen bilgiye göre olay dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Sucuzade Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İHA'da yer alan habere göre 19 yaşındaki Hakan Denizli motosiklete bindiği sırada uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanıp kaldırdığı özel bir hastanede hayatını kaybetti.

TERLİKLE KARŞI KOYMAYA ÇALIŞTI

Denizli’nin hayatını kaybettiği anların güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlarda saldırganın Denizli’nin yanına geldiği sonra tabancayla ateş etmeye başladığı, Denizli’nin ise katiline terlik fırlatarak karşı koyup onu kovaladığı anlar olduğu görüldü.

POLİS, KATİL ZANLISINI ARIYOR

Denizli, olaydan sonra otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis ise saldırganı bulmak için geniş çaplı operasyon başlattı.